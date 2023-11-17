مصر.. هجوم عنيف على "الإخوان" بعد مهاجمتها المخابرات المصرية
هاجم البرلماني المصري محمود بدر جماعة الإخوان المسلمين بعدما قامت بالهجوم على المخابرات المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كلام الاخوانجية عن #المخابرات_المصرية بيبين اد ايه وساختهم كالعادة ، تقريبا هما والصهاينة في نفس الخندق ضد مصر وجيشها ومخابراتها— محمود بدر (@ma7mod_badr) November 17, 2023
يمكن الصهاينة عندهم مبرر لكراهية المخابرات المصرية اللي اسقطت اكتر من ٦٤ شبكة تجسس اسرائيلية من وقت اتفاق السلام لغاية انهاردة دا غير اللي متمش الاعلان… pic.twitter.com/GMXK2i3llk
وقال بدر: "كلام الإخوانجية عن المخابرات المصرية بيبين أد إية وساختهم كالعادة، تقريبا هما والصهاينة في نفس الخندق ضد مصر وجيشها ومخابراتها".
وتابع: "يمكن الصهاينة عندهم مبرر لكراهية المخابرات المصرية اللي أسقطت أكتر من 64 شبكة تجسس إسرائيلية من وقت اتفاق السلام لغاية انهاردة دا غير اللي متمش الإعلان عنه وغير كشف كل مخططاتهم في المنطقة ومواجهتها".
ونوه قائلا: "وأكيد الإخوانجية كلاب الصهاينة بيكرهوا المخابرات المصرية لنفس الأسباب، يالا موتوا بغيظكم انتوا الاتنين، وستبقي المخابرات المصرية خط الدفاع الأول عن امن مصر القومي من كل الأعداء".
وكان الناشط المصري ومفجر ثورة 25 يناير 2011 في مصر وائل غنيم، قد أعلن تأسيس كتائب الشهيد أنور السادات على غرار كتائب عز الدين القسام مع اختلاف المهام.
وقال غنيم: "أعلن عن تأسيس كتائب الشهيد محمد أنور السادات الإلكترونية بعنوان #جيش_السلام الهدف هو تركيز الجهود لمقاومة التطرف في العالم العربي والإسلامي والرد على الأبواق الناعقة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد حكامنا ورؤسائنا وولاة أمورنا".
المصدر: RT