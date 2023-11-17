 
مباشر

مصر.. هجوم عنيف على "الإخوان" بعد مهاجمتها المخابرات المصرية

أخبار العالم العربي

مصر.. هجوم عنيف على
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wfpb

هاجم البرلماني المصري محمود بدر جماعة الإخوان المسلمين بعدما قامت بالهجوم على المخابرات المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إقرأ المزيد
مصر.. وائل غنيم يعلن تأسيس
مصر.. وائل غنيم يعلن تأسيس "كتائب الشهيد أنور السادات"

وقال بدر: "كلام الإخوانجية عن المخابرات المصرية بيبين أد إية وساختهم كالعادة، تقريبا هما والصهاينة في نفس الخندق ضد مصر وجيشها ومخابراتها".

وتابع: "يمكن الصهاينة عندهم مبرر لكراهية المخابرات المصرية اللي أسقطت أكتر من 64 شبكة تجسس إسرائيلية من وقت اتفاق السلام لغاية انهاردة دا غير اللي متمش الإعلان عنه وغير كشف كل مخططاتهم في المنطقة ومواجهتها".

ونوه قائلا: "وأكيد الإخوانجية كلاب الصهاينة بيكرهوا المخابرات المصرية لنفس الأسباب، يالا موتوا بغيظكم انتوا الاتنين، وستبقي المخابرات المصرية خط الدفاع الأول عن امن مصر القومي من كل الأعداء".

وكان الناشط المصري ومفجر ثورة 25 يناير 2011 في مصر وائل غنيم، قد أعلن تأسيس كتائب الشهيد أنور السادات على غرار كتائب عز الدين القسام مع اختلاف المهام.

وقال غنيم: "أعلن عن تأسيس كتائب الشهيد محمد أنور السادات الإلكترونية بعنوان #جيش_السلام الهدف هو تركيز الجهود لمقاومة التطرف في العالم العربي والإسلامي والرد على الأبواق الناعقة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد حكامنا ورؤسائنا وولاة أمورنا".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا