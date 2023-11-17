وكالة: إصابتان خطيرتان خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية

أصيب شابان بجروح خطيرة إثر اقتحام القوات الإسرائيلية مساء الخميس مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية وإغلاق مداخلها كافة وعزلها عن بلدات وقرى المحافظة.

وأفادت وكالة "وفا" بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها وحدات خاصة وجرافات عسكرية اقتحمت المدينة من عدة محاور، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

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وذكرت مصادر محلية بأن شابين أصيبا بجروح خطيرة نقلا على إثرها إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، وسط تواصل المواجهات العنيفة في مدينة جنين ومخيمها.

وأضافت الوكالة الرسمية أن القوات الإسرائيلية انتشرت في عدد من أحياء المدينة ومحيط مخيمها، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات، كما فرضت حصارا على المدينة واقتحمتها بما يزيد عن 80 آلية وجرافة عسكرية، وأطلقت الرصاص بكثافة وبشكل عشوائي.

وفي وقت سابق، قالت "وفا" إن مواجهات بين المواطنين والقوات الإسرائيلية اندلعت في محيط دوار السينما أطلقت خلالها وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع.

من جهتها قالت "كتائب القسام - جنين" في بيان "إن مقاتليها يخوضون اشتباكا مسلحا بطوليا جنبا إلى جنب مع كافة تشكيلات المقاومة في المخيم".

وأشارت إلى أن عناصرها استهدفت القوات الإسرائيلية بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

🎥#عاجل_الان تصاعد وتيرة الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال في مدينة جنين pic.twitter.com/DAoOrUm2Pz — GHAZALE MOHAMAD (@ALHaQALHaQ4) November 17, 2023

المصدر: "وفا"