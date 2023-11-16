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السيسي يصدر قرارا بشأن الأطفال حديثي الولادة في غزة

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السيسي يصدر قرارا بشأن الأطفال حديثي الولادة في غزة
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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة.

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وقالت مصادر مصرية مطلعة لـ"اليوم السابع" إن هناك اتصالات مكثفة تجريها الدولة المصرية لنقل الأطفال حديثي الولادة من مستشفيات قطاع غزة إلى مصر، حفاظا على حياتهم.

جاء ذلك بعدما استقبلت مصر طفلا فلسطينيا مصابا يواجه خطر الموت، حيث طالب السيسي باستقباله وتوفير كافة الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات المصرية.

المصدر: اليوم السابع

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