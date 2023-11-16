الإمارات تقيم 3 محطات تحلية لتزويد غزة بالمياه (صور)

أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، اعتزامها إقامة ثلاث محطات لتحلية مياه البحر في رفح داخل قطاع غزة، يمكن أن يستفيد منها 300 ألف شخص يوميا.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، إنها تعتزم إقامة 3 محطات لتحلية مياه البحر في رفح داخل قطاع غزة، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، التي أمر بها رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتصل القدرة الإنتاجية لكل محطة إلى 200 ألف جالون يوميا بإجمالي 600 ألف غالون، يستفيد منها 300 ألف شخص يوميا.

"وام"

"وام"

تجدر الإشارة إلى أن عملية "الفارس الشهم 3" انطلقت في الخامس من نوفمبر الحالي بقيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، وذلك لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة.

المصدر: "وام"