الأمن اللبناني يزيل مخيما مخالفا لنازحين سوريين "استغلوا الوضع الأمني ونزوح أهالي الجنوب لبنائه"

عملت قوات الأمن اللبنانية، الخميس، على إزالة مخيم مخالف بناه نازحون سوريون في أملاك عامة بمدينة صور، "مستغلين الوضع الأمني ونزوح أهالي الجنوب بفعل الغارات الإسرائيلية".

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وأفادت المديرية العامة للأمن العام في لبنان ببيان لها، بأن "مجموعة من النازحين السوريين قامت ببناء مخيم كبير لها على مساحات كبيرة من الأملاك العامة بالباطون والحديد، مستغلة الوضع الأمني الدقيق في الجنوب وترك المواطنين لمناطقهم بسبب القصف الذي يتعرضون له".

وأضاف البيان أنه "تم توجيه أكثر من إنذار للنازحين السوريين بضرورة ترك المخيم الذي شيدوه في محلة شارنيه – صور، بالقرب من البرج الشمالي، إلا أنهم رفضوا تنفيذ الأمر".

وتابع البيان أن "دوريات من أمن الدولة – مكتب صور، دهمت للمخيم وهدمته، وألزمت سكانه على تركه، بعد أخذ إشارة المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم".

امن الدولة تفكك مخيماً غير شرعي بناه سوريون على الاملاك العامة في الجنوب.#المديريّة_العامّة_لأمن_الدّولة#Lebanese_State_Securitypic.twitter.com/hibFuI80IS — Lebanese State Security (@statesecuritylb) November 16, 2023

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وإثر ذلك، نزح عدد من سكان جنوب لبنان لا سيما القرى المتاخمة للحدود الإسرائيلية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام