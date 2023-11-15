مصر تكشف مصير أهالي غزة المتواجدين في البلاد بعد علاجهم

قال اللواء محمد عبد الفضيل محافظ شمال سيناء، إن مصر لم تبخل على الأشقاء الفلسطينيين المصابين في قطاع غزة.

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وأضاف محافظ شمال سيناء، خلال تصريحات خاصة مع موقع "القاهرة 24"، أن الفلسطينيين الذين جاءوا لتلقي العلاج في مصر سيعودون إلى ديارهم وبلدهم مرة أخرى، موضحا أن هذا الوضع طبيعي.

وتابع: هناك أسباب لتواجد أهالي غزة في مصر، وهي إذا كان عالقا أو مرافقا والعالق لن يعود إلى غزة إلا بعد فتح المعبر رسميا.

وكان مدير المركز الصحفي للمراسلين الأجانب في مصر أيمن ولاش قد اتهم إسرائيل بإعاقة وصول المساعدات لغزة، كاشفا عن عدد المصابين الذين استقبلتهم مصر في الفترة من 21 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر.

وأفاد بأنه وصل إلى مصر 150 مصابا، في حين استقبل معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة 2700 شخص من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية.

وأكد أن 1152 شاحنة دخلت من الجانب المصري للأشقاء في غزة، وشدد على أن معبر رفح البري مفتوح لكن مسألة ادخال الجرحى والمصابين وإرسال مزيد من المساعدات الإنسانية تعيقه إسرائيل التي اشترطت خروج الشاحنات من الطرف المصري إلى منفذ العوجة وسط سيناء وهناك يتم تفتيشها من الجانب الاسرائيلي، وتستغرق ساعات طويلة لتصل للجانب الفلسطيني.

المصدر: RT