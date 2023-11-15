مصر توجه اتهاما لإسرائيل.. وتنشر حصيلة المصابين والمساعدات عبر معبر رفح

اتهم مدير المركز الصحفي للمراسلين الأجانب في مصر أيمن ولاش إسرائيل بإعاقة وصول المساعدات لغزة، كاشفا عن عدد المصابين الذين استقبلتهم مصر في الفترة من 21 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر.

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وأفاد بأنه وصل إلى مصر 150 مصابا، في حين استقبل معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة 2700 شخص من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية.

وأكد أن 1152 شاحنة دخلت من الجانب المصري للأشقاء في غزة، وشدد على أن معبر رفح البري مفتوح لكن مسألة ادخال الجرحى والمصابين وإرسال مزيد من المساعدات الإنسانية تعيقه إسرائيل التي اشترطت خروج الشاحنات من الطرف المصري إلى منفذ العوجة وسط سيناء وهناك يتم تفتيشها من الجانب الاسرائيلي، وتستغرق ساعات طويلة لتصل للجانب الفلسطيني.

وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، قد أفاد بأن معبر رفح مفتوح ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة من المراحل منذ بداية الأزمة في قطاع غزة.

وأكد أبو زيد أن من يعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة هو الجانب الإسرائيلي من خلال الإجراءات والشروط المعيقة والمبررات الواهية.

وأعرب السفير أبو زيد عن الاستنكار الشديد لكل الادعاءات التي يتم الترويج لها بخلاف ذلك، معربا عن رفض مصر وعدم قبولها للمزايدة على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية والمتضامنة بكل السبل مع الشعب الفسلطيني في قطاع غزة.

المصدر: RT