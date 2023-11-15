"حزب الله" يستهدف موقعي رويسات العلم ومسكاف عام الإسرائيليين

أفاد مراسل RT بأن "حزب الله" اللبناني استهدف موقعي رويسات العلم ومسكاف عام الإسرائيليين، وأن الجيش الإسرائيلي رد بقصف عدد من القرى في جنوب لبنان.

وذكر مراسلنا أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدات حولا ورب ثلاثين ومركبا وبرج الملوك والخيام.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT