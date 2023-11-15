هيئات الأسرى الفلسطينية: 2650 أسيرا فلسطينيا في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر

نشرت هيئات شؤون الأسرى الفلسطينية اليوم الأربعاء بيانا حول حصيلة حملات الاعتقال الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ووفقا لبيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، فإن حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى فجر اليوم الأربعاء بلغت 78 فلسطينيا على الأقل، بينهم 17 فتاة (طالبات جامعيات) من الخليل.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: بيت لحم ورام الله وجنين وطولكرم ونابلس والقدس.

وأضاف البيان: "ورافق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، ومصادرة الهواتف، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، وعمليات الترويع والتهديد التي وصلت حد التهديد بإطلاق النار بشكل مباشر".

وبحسب البيان، فإن حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر الماضي بلغت 2650 شخصا، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

المصدر: RT