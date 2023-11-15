لواء مصري سابق يرد على اتهام مصر بإمداد "حماس" بالسلاح

رد اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني المصري الأسبق على اتهام وسائل إعلام إسرائيلية مصر بتسليح حركة "حماس".

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وأشار اللواء الغباري في تصريحات خاصة لـRT إلى أن إسرائيل تريد وضع مصر تحت ضغط واتهامات بتهريب الأسلحة من سيناء إلى حماس، لأن تل أبيب لا تستطيع تأمين الحدود بين قطاع غزة ومصر.

ولفت أنه لذلك تطلق تصريحات "خيالية" بأن هناك أسلحة تعبر من مصر إلى غزة عبر الأنفاق، فتقوم مصر بنفي هذا الأمر وبالتالي يكون قد وضع الجانب الإسرائيلي مصر تحت ضغط واتهامات لها بتهريب الأسلحة.

وأشار إلى أن الهدف من تلك التصريحات الإسرائيلية هو تأمين الحدود الغربية لقطاع غزة حتى لو بالحديث فقط، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى إلى ممارسة الضغط على مصر بالتصريحات.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد وجهت اتهامات مباشرة لمصر بتسليح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، زاعمة أن معظم الأسلحة التي حصلت عليها الحركة جاءت عبر الأنفاق من سيناء.

وقال موقع "بحدري حرديم" المحسوب على التيار الديني اليهودي المتشدد في إسرائيل، إن معظم ترسانة "حماس" ضد إسرائيل جاءت من مصر.

المصدر: RT