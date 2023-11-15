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ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 368 (صورة)

"الصحة الفلسطينية" تعلق على اقتحام مشفى الشفاء في غزة

أخبار العالم العربي

مستشفى الشفاء
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حملت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين بمجمع الشفاء في غزة، بعد اقتحام القوات الإسرائيلية المستشفى.

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الجيش الإسرائيلي يقتحم جزءا من مجمع الشفاء الطبي وسط غطاء ناري كثيف
الجيش الإسرائيلي يقتحم جزءا من مجمع الشفاء الطبي وسط غطاء ناري كثيف

وقالت الكلية في بيان لها: "قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمة جديدة بحق الإنسانية والطواقم الطبية والمرضى بحصارها وقصفها لمجمع الشفاء الطبي".

وحذرت من النتائج الكارثية على المرضى والطاقم الطبي إذا ما نفذ الجيش الإسرائيلي اقتحاما كاملا لمجمع الشفاء الطبي.

يذكر أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم الأربعاء، ساحات مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، تحت غطاء ناري كثيف وقصف عنيف في محيط المجمع

المصدر: RT

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