رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يصف قرار محكمة إنهاء ولايته بأنه "غريب"

قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم الثلاثاء إن قرار المحكمة إنهاء فترة ولايته "غريب" وإنه سيطلب توضيحات.

وقال رئيس مجلس النواب، المنتهية عضويته، محمد الحلبوسي: "أكثر من خمس سنوات وأنا أعمل كرئيس لمجلس النواب وحرصت من اللحظة الأولى لدخولي البرلمان على معالجة المشاكل التي تعرض لها البلد من مشاكل طائفية وقومية وأمنية وإرهابية وخدمية وسعينا جميعا إلى وضع الأمور وفق نصابها".



وأضاف: "قرار المحكمة الاتحادية غريب وسيتم إيضاح تفاصيله بعد الاطلاع عليه بشكل كامل..المعارضة السياسية بمختلف أشكالها أدت الى سقوط ثلث العراق لكننا عملنا وحملنا شعار الأمانة، وبتعاون المحافظات مع الدولة استعادت الدولة مكانتها".



وأردف الحلبوسي: "نستغرب صدور هكذا قرارات وعدم الاحترام للدستور العراقي ومن الوصاية التي تأتي عليها ولا نعرف من أين"، مؤكدا: "سنلجأ الى القرارات التي تحفظ الحقوق الدستورية".

وختم قائلا: "أديت الأمانة أمام الله وأمام الناس ولم أفرق بين سني أو شيعي وحرصت على أن أقف مع النواب في مسؤولياتهم".

وقد أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حكما بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في البرلمان.

المصدر: "السومرية"