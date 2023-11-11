الأسد يجري مباحثات مع رئيسي حول الأوضاع في غزة

أجرى الرئيس السوري بشار الأسد مباحثات مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي تناولت الأوضاع التي يعيشها أهالي غزة في ظل التصعيد الإسرائيلي.

وأكد الرئيسان على ضرورة الإسراع في تقديم كل المعونات الفورية بالتوازي مع ممارسة الدول العربية والإسلامية كل وسائل الضغط لإجبار إسرائيل على "وقف المجازر"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

أجرى الرئيس الأسد مباحثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تناولت أيضاً الأوضاع التي يعيشها أهالي غزة في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع. pic.twitter.com/u2m5dPDLz1 — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) November 11, 2023

كما أجرى الأسد مباحثات مع الرئيس الموريتاني ولد الشيخ الغزواني تركزت حول الوضع في غزة وسبل دعم ومساعدة أهالي القطاع.

وشدد الأسد على ضرورة العمل لتأمين الحماية للشعب الفلسطيني ووقف "الإجرام والمجازر بحق كل الفلسطينيين".

يشارك قادة الدول العربية والإسلامية في الرياض اليوم السبت في قمة عربية إسلامية طارئة لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وكان من المفترض أن تعقد الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي قمتين منفصلتين، غير أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت السبت عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" اليوم السبت.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان في حسابها على منصة "إكس"، بأن قرار دمج القمتين جاء "استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها".

وتهدف الجامعة العربية إلى إظهار "كيفية التحرك العربي على الساحة الدولية لوقف العدوان ودعم فلسطين وشعبها وإدانة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه"، حسبما قال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي الخميس.

المصدر: تاس