الجيش الإسرائيلي: أسقطنا هدفا جويا محلقاً باتجاه أراضينا واعترضنا هدفين مشبوهين على الحدود اللبنانية

قال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إنه "تم رصد هدف جوي يعبر باتجاه الأراضي الإسرائيلية في منطقة كيبوتس كابري، وإسقاطه"، لافتا إلى أنه "اعترض هدفين مشبوهين على الحدود اللبنانية".

وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "هاجمت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي قبل قليل خلية إرهابية حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه الأراضي الإسرائيلية في منطقة العرامشاه".

وأضاف البيان: "وفي وقت سابق من اليوم (السبت)، تم رصد هدف جوي يعبر باتجاه الأراضي الإسرائيلية في منطقة كيبوتس كابري، وتم إسقاط الهدف وانتهى الحادث، كما تم اعتراض هدفين مشبوهين على الحدود اللبنانية".

وأردف: "كما تم رصد قذائف هاون وصواريخ مضادة للدبابات من الأراضي اللبنانية باتجاه مواقع الجيش الإسرائيلي في المنطقة الشمالية، وهاجمت قوات الجيش الإسرائيلي بالمدفعية مصدر النيران والبنية التحتية لمنظمة حزب الله الإرهابية"، على حد قوله.

ومنذ صباح اليوم، أصدر "حزب الله" اللبناني عدة بيانات أعلن فيها استهداف مواقع وقوات إسرائيلية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ36 حيث فاجأت الفصائل الفلسطينية القوات الإسرائيلية المتوغلة بهجوم مضاد، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

المصدر: RT