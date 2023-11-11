"حزب الله" يعلن استهداف مواقع وقوات إسرائيلية جنوبي لبنان وتحقيق إصابات ‏مباشرة فيها

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت استهداف مواقع وقوات إسرائيلية جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات ‏مباشرة فيها.

وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة له:

- «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:00 من بعد ظهر يوم السبت 11 نوفمبر 2023 ‏موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه اصابات مباشرة».‏

- «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 من بعد ظهر يوم السبت 11 نوفمبر 2023 ‏موقعي الرادار وزبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما ‏اصابات مباشرة».‏

- «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 من بعد ظهر يوم السبت 11 نوفمبر 2023 ‏ىملالة معادية وقوة مشاة صهيونية في موقع المطلة بالصواريخ الموجهة وحققوا فيهما اصابات ‏مباشرة».

ومنذ صباح اليوم، أصدر "حزب الله" اللبناني عدة بيانات أعلن فيها استهداف مواقع وقوات إسرائيلية، وجاء فيها تواليا:

- «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:45 من صباح يوم السبت 11 نوفمبر 2023 ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابات مؤكدة».



- «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:50 من صباح يوم السبت 11 نوفمبر 2023 قوة مشاة مؤللة في تلة الكرنتينا في منطقة حدب يارون وحقّقوا إصابات مؤكدة».



- «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:55 من قبل ظهر يوم السبت 11-11-2023 موقع ‏حدب البستان بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا فيه إصابات مباشرة».‏



- «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من قبل ظهر يوم السبت 11-11-2023 موقع ‏الجرداح بالقذائف المدفعية وحقّقوا فيه إصابات مباشرة».‏



‏- «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:00 من بعد ظهر يوم السبت 11 نوفمبر 2023 ‏تجمعات لقوات الاحتلال في وادي شوميرا وتل شعر وباديد (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة ‏وجوارها) بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة».‏



وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ36 حيث فاجأت الفصائل الفلسطينية القوات الإسرائيلية المتوغلة بهجوم مضاد، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.



المصدر: RT