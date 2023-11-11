"حزب الله" يعلن استهداف مواقع وقوات إسرائيلية جنوبي لبنان وتحقيق إصابات مباشرة فيها
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت استهداف مواقع وقوات إسرائيلية جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.
وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة له:
- «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:00 من بعد ظهر يوم السبت 11 نوفمبر 2023 موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه اصابات مباشرة».
- «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 من بعد ظهر يوم السبت 11 نوفمبر 2023 موقعي الرادار وزبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما اصابات مباشرة».
- «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 من بعد ظهر يوم السبت 11 نوفمبر 2023 ىملالة معادية وقوة مشاة صهيونية في موقع المطلة بالصواريخ الموجهة وحققوا فيهما اصابات مباشرة».
ومنذ صباح اليوم، أصدر "حزب الله" اللبناني عدة بيانات أعلن فيها استهداف مواقع وقوات إسرائيلية، وجاء فيها تواليا:
- «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:45 من صباح يوم السبت 11 نوفمبر 2023 ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابات مؤكدة».
- «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:50 من صباح يوم السبت 11 نوفمبر 2023 قوة مشاة مؤللة في تلة الكرنتينا في منطقة حدب يارون وحقّقوا إصابات مؤكدة».
- «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:55 من قبل ظهر يوم السبت 11-11-2023 موقع حدب البستان بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا فيه إصابات مباشرة».
- «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من قبل ظهر يوم السبت 11-11-2023 موقع الجرداح بالقذائف المدفعية وحقّقوا فيه إصابات مباشرة».
- «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:00 من بعد ظهر يوم السبت 11 نوفمبر 2023 تجمعات لقوات الاحتلال في وادي شوميرا وتل شعر وباديد (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة وجوارها) بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة».
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.
ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ36 حيث فاجأت الفصائل الفلسطينية القوات الإسرائيلية المتوغلة بهجوم مضاد، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.
المصدر: RT