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"حزب الله" يعلن استهداف مواقع وقوات إسرائيلية جنوبي لبنان وتحقيق إصابات ‏مباشرة فيها

أخبار العالم العربي

AP
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أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت استهداف مواقع وقوات إسرائيلية جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات ‏مباشرة فيها.

وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة له:

- «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:00 من بعد ظهر يوم السبت 11 نوفمبر 2023  ‏موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه اصابات مباشرة».‏ 

- «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 من  بعد ظهر يوم السبت 11 نوفمبر 2023  ‏موقعي الرادار وزبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما ‏اصابات مباشرة».‏ 

- «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 من بعد ظهر يوم السبت 11 نوفمبر 2023  ‏ىملالة معادية وقوة مشاة صهيونية في موقع المطلة بالصواريخ الموجهة وحققوا فيهما اصابات ‏مباشرة».

 ومنذ صباح اليوم، أصدر "حزب الله" اللبناني عدة بيانات أعلن فيها استهداف مواقع وقوات إسرائيلية، وجاء فيها تواليا: 

- «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:45 من صباح يوم السبت 11 نوفمبر 2023 ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابات مؤكدة».

- «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:50 من صباح يوم السبت 11 نوفمبر 2023 قوة مشاة مؤللة في تلة الكرنتينا في منطقة حدب يارون وحقّقوا إصابات مؤكدة».

- «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:55 من قبل ظهر يوم السبت 11-11-2023 موقع ‏حدب البستان بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا فيه إصابات مباشرة».‏

- «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من قبل ظهر يوم السبت 11-11-2023 موقع ‏الجرداح بالقذائف المدفعية وحقّقوا فيه إصابات مباشرة».‏

‏- «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:00 من بعد ظهر يوم السبت 11 نوفمبر 2023 ‏تجمعات لقوات الاحتلال في وادي شوميرا وتل شعر وباديد (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة ‏وجوارها) بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة».‏

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ36 حيث فاجأت الفصائل الفلسطينية القوات الإسرائيلية المتوغلة بهجوم مضاد، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.


المصدر: RT

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