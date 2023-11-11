بيان عاجل للناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة

قال المتحدث باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، إن المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في غزة، وأنه تم تفجير آليات تابعة للجيش الإسرائيلي بجميع محاور ونقاط تقدمه بالقطاع.

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ونشرت "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم السبت فيديو لمشاهد من استهداف منزل تحصن فيه جنود إسرائيليون في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وكانت "القسام" قد أعلنت استهداف 3 آليات عسكرية للجيش بقذائف "الياسين 105" في محور جنوب غرب مدينة غزة، كما أعلنت أن "المجاهدين دكّوا موقع مارس العسكري بقذائف الهاون".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف لقطاع غزة، وأعربت العديد من الدول والمؤسسات الدولية عن مخاوفها من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

المصدر: RT