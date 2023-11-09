مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يقصف بلدات جنوبي لبنان وصافرات الإنذار تدوي شمال إسرائيل جراء انفجارات

أفادات مراسلتنا اليوم الخميس بأن الجيش الإسرائيلي قصف عدة بلدات جنوبي لبنان، فيما دوت صافرات الإنذار في الشمال الإسرائيلي جراء سقوط قذائف الهاون.

وذكرت مراسلتنا أنه بحدود الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الخميس، طال القصف المدفعي الإسرائيلي طرقات بلدة مرجعيون في القطاع الشرقي، جنوبي لبنان، وأطراف بلدة كفركلا.

كما قصف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة الحمامص وأطراف بلدة الخيام في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.

وشهدت أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط قصف مدفعي إسرائيلي عنيف، فيما سقطت قذيفة إسرائيلية على أطراف بلدة العديسة في القطاع الشرقي، وقصف الجيش الإسرائيلي أيضا بالقذائف الفوسفورية، خراج الوزاني في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.

وأفادت مراسلتنا لأن القصف الإسرائيلي المدفعي كان قد تجدد على المنطقة بين بلدتي راميا وبيت ليف جنوبي لبنان في القطاع الغربي.

وأشارت مراسلتنا إلى أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات الشمال الإسرائيلي جراء سقوط قذائف هاون.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

هذا، ودخلت الحرب بين "حماس" وإسرائيل يومها الـ32 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

المصدر: RT