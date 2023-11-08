"أ ف ب": مقتل 3 عناصر موالين لإيران في قصف إسرائيلي مواقع لحزب الله قرب دمشق

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بمقتل 3 مقاتلين "موالين لإيران"، الأربعاء، بضربات إسرائيلية على مواقع تابعة لحزب الله اللبناني قرب العاصمة السورية دمشق.

واستهدف القصف مزارع ومواقع أخرى تابعة لحزب الله قرب عقربا والسيدة زينب".

وذكرت الوكالة الفرنسية نقلا عن مصادر سورية أنّ عقربا تضمّ مطارا عسكريا على بُعد أكثر من 10 كيلومترات عن مطار دمشق الدولي.

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وأضاف أنّ إسرائيل قصفت أيضا مواقع دفاع جوي سورية في السويداء بجنوب البلاد.

وكانت مراسلة RT قد أفادت مساء يوم الأربعاء بدوي انفجارات سمعت في محيط السيدة زينب بريف دمشق.

وأضافت أنه تم رصد صاروخين في سماء العاصمة.

من جهته، قال مصدر عسكري سوري في تصريح لوكالة "سانا" فجر الخميس 9 نوفمبر، إن إسرائيل نفّذت قصفا استهدفت بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية.

وذكر أنه "حوالي الساعة 50: 22 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه بعلبك بلبنان مستهدفا بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية".

وأكد المصدر العسكري السوري أن القصف خلف بعض الخسائر المادية.

المصدر: أ ف ب + RT