وزير الدفاع السعودي يغرد بشأن لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي

غرّد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان على حسابه في منصة "إكس"، بشأن لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء.

وكتب الأمير خالد بن سلمان: "استعرضت مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين بلدينا الصديقين وسبل تعزيزها، وبحثنا الجهود الرامية لتهدئة الأوضاع في المنطقة".

وأضاف بن سلمان: "كما ناقشنا أوجه التعاون المشترك، بما يسهم في تحقيق رؤية بلدينا لدعم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا".

استعرضت مع معالي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين بلدينا الصديقين وسبل تعزيزها، وبحثنا الجهود الرامية لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

كما ناقشنا أوجه التعاون المشترك؛ بما يسهم في تحقيق رؤية بلدينا لدعم الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا. pic.twitter.com/faGwyNizUB — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) November 1, 2023

هذا وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير لويد أوستن أجرى محادثة مع نظيره السعودي خالد بن سلمان آل سعود، واتفقا على العمل معا لمنع تصعيد الصراع في قطاع غزة ليشمل كل أنحاء المنطقة.

وقال البنتاغون في بيان: "اتفق الوزيران على العمل معا لمنع التصعيد الإقليمي (للصراع الفلسطيني الإسرائيلي). وشدد الوزير أوستن أيضا على التزام الولايات المتحدة ضمان حماية الدول الشريكة في المنطقة".

وإلى جانب ذلك، ناقش الوزيران أهمية تعزيز الشراكة الثنائية في مجال الدفاع والأمن، واتفقا أيضا على أن المملكة العربية السعودية تلعب دورا مركزيا في الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف البيان: "قدم الوزير أوستن أيضا تحديثا بشأن الدعم الأمريكي لإسرائيل في جهودها لاستعادة الأمن بعد الهجوم الإرهابي الفظيع الذي شنته حماس. وشدد على أهمية حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المدنيين في قطاع غزة".

هذا واستقبل أوستن في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الأربعاء، نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الذي التقى في وقت سابق الأمير خالد بن سلمان، إن "السعودية أكدت لواشنطن استمرار اهتمامها بالتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد انتهاء الحرب في غزة".

وقد بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر الماضي أكثر من 8800 قتيلا من بينهم نحو 3648 طفلا و2290 امرأة، و22219 جريحا.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جباليا أمس وحده "تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

المصدر: RT