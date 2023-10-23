فرنسا.. طرد مصري بسبب فلسطين يثير غضب المصريين (فيديو)

تداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعي عددا من المنشورات بشأن التيك توكر المصري كريم قباني، بعدما ظهر في مقطع فيديو يروي فيه كواليس فصله من العمل في فرنسا بسبب فلسطين.

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وأشار التيك توكر كريم قباني، في مقطع فيديو له عبر حسابه بموقع تيك توك، إلى أنه تم طرده من العمل بسبب تضامنه مع القضية الفلسطينية، قائلا: "مشوني من الشغل عشان آرائي مثيرة للجدل، وفيه زميلة في العمل دائما تنشر دعمها لقوات الاحتلال الإسرائيلي عبر خاصية استوري".

وقال كريم قباني، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: اللي حصلي ده ولا حاجة بالنسبة للي بيشوفه ويعيشه إخواننا في غزة، وأنا بإذن الله هلاقي شغل تاني قريب، وفيه ناس كتير هنا فرنسا مصريين وفرنسيين بيساعدوني.

وأضاف: مش أنا لوحدي اللي اتكلمت عن فلسطين، وفيه غيري كتير مسكتوش عن الحق ودعموا القضية الفلسطينية، وتعليقي الوحيد على اللي حصل معايا إن الحمد لله على كل شيء.

ووجه كريم قباني رسالة دعم لأهالي غزة، قائلا: أهالينا وإخواننا في غزة.. أنا بدعمهم من قلبي في أي مكان، سواء هنا في فرنسا أو على السوشيال ميديا، وعايز أقولهم لا تيأسوا وإن شاء الله خير، وربنا مع الحق، وحسبي الله ونعم الوكيل وبشكر المتابعين اللي تواصلوا معايا.. وكلامهم هون عليا زعل الفصل من الشغل.

واستكمل كريم قباني تصريحاته قائلا: صاحب الشغل قالي دا بجد؟، وأنا رديت قولت له أنا مش بتخانق، لكن هو قالي كريم أنت بقالك فترة بتنزل استوري وريلز ودا مش أصح حاجة عشان عندك فولورز كتير والعملاء مش هيعجبهم كدا، قولتله يعني إنت عايزني أوقف اللي بعمله ده، ولكن هو قالي لأ.

وأضاف: كلموني يوم إجازتي من الشغل وقالولى تعالى، وفعلًا روحت لقيتهم بيمضوني على ورقة فيها بنود إن إحنا الإتنين نستغنى عن بعض، وقبل ما أروح لقيتهم خرجوني من جروب الواتس آب، أنا حسيت بالظلم شوية، بس ده ولا حاجة بالنسبة للي بيتظلموا في فلسطين.

المصدر: القاهرة 24