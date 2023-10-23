وزيرا خارجية لبنان وسوريا يدينان "العدوان الإسرائيلي" ضد الشعب الفلسطيني

دان وزيرا خارجية لبنان عبدالله بو حبيب وسوريا فيصل المقداد، "العدوان الإسرائيلي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني"، وشددا على ضرورة وضع حد لجرائم الحرب.

وجاء في بيان مشترك صدر بعد اجتماع الوزيرين في دمشق: "تدين سوريا ولبنان العدوان الإسرائيلي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني وتؤكدان ضرورة وقفه بشكل فوري ووضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي".

ودعا الجانبان إلى "العمل على الإدخال الفوري وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى غزة"، وشددا على "الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته العادلة".

وأكدا "ضرورة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين ولبنان والجولان السوري وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

يذكر أن بو حبيب، وصل في وقت سابق اليوم الاثنين إلى دمشق، وتحدثت مصادر أن الزيارة مخصصة للبحث في ملف النازحين السوريين.

المصدر: RT