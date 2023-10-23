مسؤول مصري: إسرائيل ترفض دخول الجرحى الفلسطينيين إلى مصر

قال محافظ شمال سيناء في مصر اللواء محمد شوشة، إن إسرائيل منعت دخول المصابين من أهالي فلسطين من غزة إلى رفح المصرية للعلاج.

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وأضاف محمد شوشة محافظ شمال سيناء، خلال مؤتمر تسليم أجهزة تعويض وأطراف صناعية من مؤسسة مصر الخير لأهالي شمال سيناء، أن إسرائيل منعت دخول المصابين من أهالي فلسطين من غزة إلى رفح المصرية للعلاج، حتى الآن، معقبا: سأكون سعيدا بدخول الجرحى، ونحن على استعداد تام لدخولهم لتلقي العلاج بالكامل.

وبدأت شاحنات المساعدات، صباح السبت، بالعبور من معبر رفح إلى قطاع غزة، حيث دخلت هناك الدفعة الأولى وهي قافلة مكونة من 20 شاحنة مع الهلال الأحمر المصري ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، ثم دخلت مساء أمس الأحد الدفعة الثانية، وصباح اليوم الاثنين الدفعة الثالثة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عملية دخول الشاحنات إلى قطاع غزة تمت تحت إشراف ومراقبة إسرائيلية -أمريكية -مصرية.

المصدر: القاهرة 24