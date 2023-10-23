 
مباشر

غزة.. مقتل 60 فلسطينيا الليلة بالغارات الإسرائيلية

أخبار العالم العربي

غزة.. مقتل 60 فلسطينيا الليلة بالغارات الإسرائيلية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wa4f

أعلنت حماس، اليوم الاثنين، مقتل أكثر من 60 شخصا خلال غارات جوية إسرائيلية ليلا على قطاع غزة.

إقرأ المزيد
لحظة بلحظة.. الحرب في غزة في يومها الـ17
لحظة بلحظة.. الحرب في غزة في يومها الـ17

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم هذه الليلة، أكثر من 320 هدفا في كل أنحاء قطاع غزة، مستهدفا "أنفاقا وعشرات مقرات العمليات والمجمعات العسكرية ونقاط المراقبة التي تستخدمها حماس".

هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي عزمه تكثيف ضرباته ضد غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع، وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الجنرال دانييل هاغاري "علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة وسنكثف الضربات ونقلل حجم الخطر".

يأتي ذلك، وسط دعوات متكررة يطلقها الجيش الإسرائيلي لسكان شمال غزة للتوجه جنوبا، رغم أن القوات الإسرائيلية تشن غارات ضارية جنوب القطاع أيضا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا