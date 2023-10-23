غزة.. مقتل 60 فلسطينيا الليلة بالغارات الإسرائيلية

أعلنت حماس، اليوم الاثنين، مقتل أكثر من 60 شخصا خلال غارات جوية إسرائيلية ليلا على قطاع غزة.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم هذه الليلة، أكثر من 320 هدفا في كل أنحاء قطاع غزة، مستهدفا "أنفاقا وعشرات مقرات العمليات والمجمعات العسكرية ونقاط المراقبة التي تستخدمها حماس".

هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي عزمه تكثيف ضرباته ضد غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع، وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الجنرال دانييل هاغاري "علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة وسنكثف الضربات ونقلل حجم الخطر".

يأتي ذلك، وسط دعوات متكررة يطلقها الجيش الإسرائيلي لسكان شمال غزة للتوجه جنوبا، رغم أن القوات الإسرائيلية تشن غارات ضارية جنوب القطاع أيضا.

المصدر: RT