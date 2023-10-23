الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 320 هدفا في غزة هذه الليلة (فيديوهات)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم هذه الليلة، أكثر من 320 هدفا في كل أنحاء قطاع غزة، مستهدفا "أنفاقا وعشرات مقرات العمليات والمجمعات العسكرية ونقاط المراقبة التي تستخدمها حماس".

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صباح اليوم الاثنين، إنه "واصل خلال اليوم الماضي مهاجمة البنى التحتية والأهداف العسكرية في قطاع غزة، ومن بين الأهداف التي تمت مهاجمتها بالتعاون مع جهاز الشاباك، أنفاق يتواجد فيها العشرات من عناصر حماس، ومقرات العمليات التي كان يختبئ فيها عناصر حماس وفصائل أخرى، والمجمعات العسكرية التي تستخدمها الحركة ونقاط المراقبة".

وأضاف البيان أن "الجيش الإسرائيلي دمر الليلة أهدافا يمكن أن تعرض للخطر القوات التي يتم إعدادها في قطاع غزة استعدادا لمناورة في القطاع (الدخول البري)، وفي هذه العملية هاجم الجيش العشرات من منصات إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات في قطاع غزة، كما تم خلال الليل تنفيذ نشاط مشترك لقوات المشاة والمدرعات التابعة للواء جفعاتي بمساعدة فرقة الإطفاء 215، حيث تمت مهاجمة عدة خلايا، وأهداف في البنية التحتية".

المصدر: RT