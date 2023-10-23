الصفدي يحذر من تحول انطباعات الشعوب حول الحرب على غزة

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد، التدهور الخطير في قطاع غزة وانعكاساته وسبل إنهائه.

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وحسب وكالة "بتراء"، فقد أكد الصفدي خلال اتصال هاتفي تلقاه من بوريل، ضرورة التركيز الآن على وقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وحذر الصفدي من أن استمرار الحرب، وعدم المطالبة الدولية بوقفها يولدان انطباعا شعبيا بأن هذه حرب غربية - عربية إسلامية.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حذر أمس الأحد، من أن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة كلها.

المصدر: وسائل إعلام أردنية