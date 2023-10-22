حزب الله يعلن قصف موقعي بياض بليدا والمالكية ‏بصواريخ موجهة

أعلن حزب الله اللبناني في بيان له اليوم الأحد، عن استهداف موقعي بياض بليدا والمالكية في جنوب لبنان ‏بصواريخ موجهة.

وجاء في البيان: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر يوم الأحد الواقع في 22-‌‌‏10-2023 موقعي بياض بليدا والمالكية ‏بالصواريخ الموجهّة ‏والقذائف المدفعية وحققوا فيهما إصابات مؤكدة".

وفي وقت سابق، تبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني إطلاق الصواريخ، ما أدى إلى وقوع 5 إصابات إسرائيلية ومقتل 6 من عناصر الحزب وعنصر من حركة "الجهاد الإسلامي" في جنوب لبنان.

ومن جهته أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ثلاثة من جنوده، جروح أحدهم خطيرة واثنان جروحهما طفيفة، جراء إطلاق مقاتلي "حزب الله" صاروخا مضادا للدبابات باتجاه قرية برعام.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر:RT