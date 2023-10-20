"موزاييك": تونس لن تشارك في قمة السلام في مصر للتباحث في شأن القضية الفلسطينية

أفادت إذاعة "موزاييك" بأن تونس لن تشارك في "قمة القاهرة للسلام" التي ستحتضنها مصر يوم السبت 21 أكتوبر.

وقالت "موزاييك" نقلا عن مصادر مطلعة إن القمة سيحضرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وملك الأردن عبد الله الثاني وأمير قطر، وأمير الكويت، ورئيس الوزراء العراقي، والرئيس الموريتاني الذي ستحتضن بلاده قمة عربية حول التنمية الاقتصادية مطلع نوفمبر القادم.

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كما سيحضر القمة أيضا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، والرئيس التركي أردوغان، كما ستشارك المغرب والبحرين وألمانيا بتمثيل وزاري أو أكثر، إلى جانب الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل ستشارك بوفد دبلوماسي ووفد من الولايات المتحدة ومبعوثين ممثلين عن روسيا والصين، في حين لا تزال دعوة إيران قيد الدرس.

وستبحث "قمة القاهرة للسلام" وقف إطلاق النار وقصف غزة وقضية الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع وإعادة إحياء عملية السلام بناء على حل الدولتين وحدود 1967.

وكانت صحيفة "الشروق" الجزائرية قد أفادت بأن الجزائر رفضت المشاركة في ''قمة مصر للسلام'' التي تحتضنها القاهرة يوم السبت 21 أكتوبر للتباحث في شأن القضية الفلسطينية، في ظل القصف الإسرائيلي على القطاع.

جدير بالذكر أن أعمال قمة مصر الدولية للسلام 2023 ستنطلق السبت 21 أكتوبر بمشاركة العديد من الدول لمناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

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وأوضحت قناة "القاهرة الإخبارية" أن هناك مشاركة واسعة لقمة القاهرة للسلام في العاصمة الإدارية استجابة لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدة حضور زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ولازال قطاع غزة يتعرض لقصف إسرائيلي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر التي قوبلت بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي الـ 4000 فيما أصيب أكثر من 13 ألف آخرين.

من المهم الإشارة إلى أن القطاع يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

المصدر: "موزاييك" + "الشروق" الجزائرية