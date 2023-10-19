فرانس برس: فيديو حرق المتظاهرين للسفارة الإسرائيلية في البحرين مفبرك وقديم (صور)

شهدت العديد من مدن البحرين بما فيها العاصمة المنامة، تظاهرات ومسيرات حاشدة تضامنا مع قطاع غزة واستنكارا للقصف الاسرائيلي.

وفي هذا السياق انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنه لمتظاهرين أقدموا على إحراق مبنى السفارة الإسرائيلية في البحرين. صحيح أن متظاهرين تجمعوا في الأيام الماضية أمام مقر السفارة الإسرائيلية في المنامة، إلا أن الفيديو قديم ويعود لإحراق مركز شرطة خلال احتجاجات عام 2012.

AFP

ويظهر في الفيديو المصوّر ليلاً أشخاص يحملون ما يبدو شعلة نار ويقدمون على رميها باتجاه مبنى.

وجاء في التعليقات المرافقة "حرق السفارة الإسرائيلية في البحرين".

يذكر أن إسرائيل أخلت أمس الخميس سفاراتها في الشرق الأوسط، ومن ضمنها السفارات في البحرين والأردن والمغرب ومصر وفي تركيا.

المصدر: فرانس برس