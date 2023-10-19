برلماني مصري: المخطط أكبر من غزة .. قناة إسرائيلية بديلة لـ"قناة السويس" هي سبب الأزمة (فيديو)

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن "المخطط أكبر من غزة فلماذا يأتى الأمريكان والبريطانيون والفرنسيون والألمان والإيطاليون كل ببوارجه العسكرية قبالة ساحل غزة".

"مصر لا تنحني إلا لباريها".. كلمة النائب مصطفى بكري خلال جلسة طارئة لمجلس النواب لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية#تضامناً_مع_فلسطين#In_solidarity_with_Palestinepic.twitter.com/HuG104kElg — ON (@ONTVEgy) October 19, 2023

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وأضاف بكري، خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم: القضية أن هناك قناة تنشأ منذ نوفمبر الماضي قناة بن غوريون التي تنطلق من إيلات إلى غزة ذهابا وإيابا، هذه القناة تنتهي فى 3 سنوات وستكون مشكلة حقيقية لقناة السويس ويقدر لها 6 مليارات دولار سنويا.

وتابع: القضية أن هذا الطريق الذي ينطلق من الهند مارا بالخليج ثم الكيان الإسرائيلي ثم أوروبا في مواجهة طريق الحرير.

وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، بأن "القضية هي قناة بن غوريون التي تنطلق من إيلات إلى غزة، وتنتهي في غضون 3 سنوات، مقدر لها 6 مليارات دولار سنويا للإضرار بقناة السويس، كمشروع مقابل لطريق الحرير، المخطط هو تفريغ غزة بكل وضوح".

وتابع: الغزو البري سيكون في غضون أيام قليلة، هم يدركون ضرورة تلك الخطوة للتخلص من حماس، لذا فإن هناك رسالة واجبة للأمة العربية: حانت اللحظة الحاسمة، لدينا أوراق ضغط في مقدمتها النفط.

وقال إن الرئيس السيسي تحمل الكثير، حيث تطاول عليه السفهاء والخونة وتساءلوا: لماذا تنفق الأموال في المشروعات الاستراتيجية والتسليح، الآن يلتف الشعب المصري بنسبة 99% خلف الرئيس السيسي، وعلينا مواصلة حالة التأييد الحتمية للرئيس السيسي في تلك الظروف.

المصدر: RT