بالفيديو.. بن غفير يشرف على توزيع السلاح على مستوطنين في الضفة الغربية

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وهو يشرف على توزيع السلاح والذخيرة على المستوطنين في الضفة الغربية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، في حين "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية منذ يوم السبت الماضي، إلى 36 شهيدا وأكثر من 650 جريحا، وصل منهم إلى المستشفيات 210 جرحى"، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

#شاهد .. وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير يشرف على توزيع السلاح والذخيرة على المستوطنين في الضفة الغربية pic.twitter.com/jXOEi2FISN — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 12, 2023

ويوم الثلاثاء الماضي، أمر بن غفير بشراء 10 آلاف قطعة سلاح لتزويد المستوطنين بها "للدفاع عن أنفسهم"، وذلك على خلفية التصعيد بين إسرائيل و"حماس".

هذا أعلنت وزارة الصحة عن "ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1572 شهيدا و7262 مصابا" لغاية منتصف ليل يوم الخميس.

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT + "وفا"