الجزائر وواشنطن تجريان "محادثات معمقة"

ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية يوم الخميس، أن وفدا جزائريا هاما أجرى "محادثات معمقة" مع وفد أمريكي في أشغال الدورة السادسة للحوار الاستراتيجي الجزائري-الأمريكي، بواشنطن.

وأوضح بيان وزارة الخارجية أن "هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والولايات المتحدة، قد سمح للجانبين بتقييم شراكتهما وبحث أفاق تعميقها".

كما أشار البيان إلى أن "وفدا جزائريا هاما متعدد القطاعات، بقيادة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، قد أجرى محادثات معمقة مع ممثلي عديد الإدارات الأمريكية وذلك في إطار أفواج عمل مخصصة للمسائل السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية".

انعقدت بواشنطن، أشغال الدورة ال6 للحوار الاستراتيجي 🇺🇸-🇩🇿، حيث أجرى وفد جزائري، يضم ممثلين من مختلف القطاعات، بقيادة الأمين العام للوزارة، لوناس مقرمان، محادثات معمقة مع ممثلي عديد الإدارات🇺🇸.

كما أجرى السيد مقرمان محادثات مع مساعدة وزير الخارجية🇺🇸 لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف. pic.twitter.com/gc8Bf0HbDD — وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) October 12, 2023

وأضاف البيان أن "الأمين العام مقرمان، قد أجرى على هامش هذه الدورة محادثات مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، باربرا ليف".

و خلص بيان وزارة الخارجية إلى التأكيد بأن "المحادثات قد تمحورت حول آفاق التعاون الثنائي والمسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وتأتي هذه الدورة عقب زيارة العمل التي قام بها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إلى واشنطن شهر أغسطس الماضي.

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المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية