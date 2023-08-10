وزير الخارجية الجزائري يجري محادثات مع مسؤولين رفيعي المستوى بواشنطن

أجرى وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الخميس، بواشنطن، محادثات مع مسؤولين رفيعي المستوى بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية.

وحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، تحادث الوزير أحمد عطاف، مع منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي بريت ماكغورك.

واستعرض الطرفان مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية، وتطورات الأزمة في ليبيا.

كما تحادث الوزير أحمد عطاف، مع مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، بشأن تطورات الأزمة في النيجر، وسبل تنسيق مساعي البلدين لتعزيز فرص الحل السلمي للأزمة في هذا البلد الشقيق والجار.

هذا وأجرى عطاف، في وقت سابق، محادثات مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، حيث استعرضا أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

إقرأ المزيد

المصدر: النهار الجزائرية