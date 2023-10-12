وزير الخارجية السعودية يناقش مع نظيرته الفرنسية التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتضرر المدنيين

ناقش وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزل من استمرار تطور الأوضاع.

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن الأمير فيصل بن فرحان أجرى يوم الخميس اتصالا هاتفيا بنظيرته الفرنسية كاثرين كولونا.

وحسب "واس"، جرت خلال الاتصال، مناقشة استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزّل من استمرار تطور الأوضاع، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره للعمل على وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين.

من حهته، شدد وزير الخارجية السعودي على ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة ورفع الحصار عنها، مؤكدا أن حلا عادلا وشاملا للقضية الفلسطينية هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار.

ويوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1537 شخصا، فيما أصيب نحو 6612 شخصا أخرين.

واستمرت القوات الإسرائيلية بشن غارات مكثفة على قطاع غزة ما أسفر عن عشرات القتلى الجدد.

المصدر: "واس" + RT