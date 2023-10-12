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بوغدانوف يبحث التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين مع السفير السعودي

أخبار العالم العربي

بوغدانوف يبحث التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين مع السفير السعودي
Sputnik Russian Foreign Ministry
المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف
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بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف تصعيد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني مع السفير السعودي بموسكو عبد الرحمن الأحمد.

وجاء في بيان الخارجية الروسية بهذا الصدد، يوم الخميس، أنه جرى خلال اللقاء "تبادل الآراء حول القضايا الرئيسية لأجندة الشرق الأوسط مع التركيز على التصعيد الحاد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك الوضع في اليمن وسوريا".

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وأشار البيان إلى أنه جرت كذلك مناقشة "القضايا الآنية المتعلقة بمواصلة تعزيز العلاقات الروسية السعودية المتعددة الأوجه، بما في ذلك تعزيز التعاون في المجالين التجاري – الاقتصادي - الثقافي – الإنساني".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن بوغدانوف استقبل السفير بطلب منه.

المصدر: RT

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