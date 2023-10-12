"مخطط إسرائيلي خطير في سيناء".. مطالب بجلسة عاجلة في البرلمان المصري

طالب عضو البرلمان المصري مصطفى بكري بعقد جلسة عاجلة للبرلمان المصري، لبحث التطورات الهامة والخطيرة وأبعاد العدوان الإسرائيلي على غزة.

إقرأ المزيد

وقال بكري موجها حديثه للبرلمان المصري: "أرجو التكرم بعقد جلسة خاصة لمجلس النواب الأحد القادم لمناقشة التطورات الهامة والخطيرة وأبعاد العدوان الإسرائيلي على غزة، وما يمثله من تداعيات على القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري في ضوء التهديدات بتهجير أشقاءنا الفلسطينين من غزه باتجاه سيناء، بهدف تنفيذ المخطط الإسرائيلي بإقامة دولة فلسطينية علي الأراضي المصرية".

وتابع: "تأتي أهمية هذه الجلسة في تأكيد دعم الموقف الذي أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برفض حل القضية الفلسطينية على حساب أي أطراف أخرى، حيث يتمسك الفلسطينيون بأرضهم ويرفضون خطة الوطن البديل، لكل ذلك فإن مجلس النواب ممثل الشعب المصري يجب أن يكون له موقفه في دعم الموقف المصري والتأكيد علي دعم حقوق الشعب الفلسطيني".

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أكد أن مصر حرصت على استمرار فتح معبر رفح لتوفير المساعدات الإنسانية من أغذية أو مواد طبية، وستستمر في توفير الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين.

وقال إن عدم الاستقرار في المنطقة وتوسيع رقعة الصراع يؤهل لزيادة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واللجوء خارج نطاق الخطر لأماكن آمنة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن هناك حصارا في الوقت الحالي لقطاع غزة، وأن "المنافذ الإسرائيلية مغلقة تماما أمام المواطنين الفلسطينيين".

وشدد على أهمية خفض حدة التوتر ومراعاة القانون الدولي والإنساني اتصالا باستهداف المدنيين، مشددا على أهمية التعامل مع الوضع الحالي في غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية، ومراعاة الأضرار التي تلحق بالمدنيين الأبرياء في القطاع.

ولفت إلى استمرار مصر في العمل مع الشركاء لتزكية تلك المبادئ المهمة، واحتواء الأزمة بكل الوسائل، قائلا إن اتصالات مصر جارية مع طرفي الصراع للوصول إلى هذا الهدف.

المصدر: RT