 
مباشر
عاجل
مراسلتنا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مطاري دمشق وحلب الدوليين

الأردن.. الأوقاف تدعو لإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا غزة

أخبار العالم العربي

الأردن.. الأوقاف تدعو لإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا غزة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w7sj

دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن إلى إقامة صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة يوم غد على أرواح ضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وطلبت الوزارة في تعميم موجه إلى مديري مديريات الأوقاف في الأردن، من "أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة لإقامة صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة  ليوم غدٍ على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة".

وفي آخر تحديث، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة قتلى القصف والغارات الإسرائيلية وصلت إلى 1354 والجرحى إلى أكثر من 6049 في غزة، وإلى 31 قتيلا و180 جريحا في الضفة الغربية المحتلة.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها السادس، مع تصاعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ولا تزال المواجهات مستمرة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في محيط غزة، مع استمرار إطلاق الصواريخ من القطاع على إسرائيل.

وصباح اليوم، انطلقت أول طائرات مساعدات إغاثية من العاصمة الأردنية عمان إلى مصر، وعلى متنها مواد طبية وأدوية، سيتم نقلها عبر معبر رفح إلى قطاع غزة ليصار إلى تسليمها للجهات الطبية في القطاع.

المصدر: "الدستور" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا