الأردن.. الأوقاف تدعو لإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا غزة

دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن إلى إقامة صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة يوم غد على أرواح ضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وطلبت الوزارة في تعميم موجه إلى مديري مديريات الأوقاف في الأردن، من "أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة لإقامة صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة ليوم غدٍ على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة".

وفي آخر تحديث، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة قتلى القصف والغارات الإسرائيلية وصلت إلى 1354 والجرحى إلى أكثر من 6049 في غزة، وإلى 31 قتيلا و180 جريحا في الضفة الغربية المحتلة.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها السادس، مع تصاعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ولا تزال المواجهات مستمرة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في محيط غزة، مع استمرار إطلاق الصواريخ من القطاع على إسرائيل.

وصباح اليوم، انطلقت أول طائرات مساعدات إغاثية من العاصمة الأردنية عمان إلى مصر، وعلى متنها مواد طبية وأدوية، سيتم نقلها عبر معبر رفح إلى قطاع غزة ليصار إلى تسليمها للجهات الطبية في القطاع.

المصدر: "الدستور" + RT