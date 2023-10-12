"حزب الله" يدين القتل المتعمد للإعلاميين وتدمير المراكز الإعلامية في غزة

دانت دائرة العلاقات الإعلامية في "حزب الله" اللبناني القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى تدمير عدد من المراكز الإعلامية والصحفية في غزة، ونددت بالقتل المتعمد للإعلاميين.

وقالت الدائرة الإعلامية في بيان: "‏ندين قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير عددٍ ‏من المراكز الإعلامية والصحفية في غزة ومن بينها مكتبَي قناة العالم و"برس تي ‏في"، ونستنكر بشدة القتل المتعمد للإعلاميين أثناء قيامهم بواجبهم المهني والإنساني ‏في نقل وقائع العدوان الصهيوني على قطاع غزة".

وشددت على أن "كل هذه الممارسات الإرهابية والوحشية لن تمنع الإعلاميين من متابعة مهامهم ‏ولن تثنيهم عن مواصلة بث الوقائع من ساحة الجريمة وكشف الفظائع والمجازر ‏التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين الأبرياء".

وكانت الطائرات الإسرائيلية قصفت برج حجي في شارع المؤسسات بمحافظة غزة مما أدى إلى مقتل الصحفي محمد صبح مصور وكالة خبر، والصحافي سعيد الطويل رئيس تحرير موقع الخامسة للأنباء، والصحافي هشام النواجحة.

وبمقتل الصحافيين الثلاثة يرتفع عدد الصحافيين القتلى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى سبعة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، وفق وكالة "أ ف ب".

وفي آخر تحديث، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة قتلى القصف والغارات الإسرائيلية وصلت إلى 1354 والجرحى إلى أكثر من 6049 في غزة، وإلى 31 قتيلا و180 جريحا في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: RT