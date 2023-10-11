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مصادر طبية فلسطينية: عدد كبير من الشهداء في خانيونس جنوب قطاع غزة في غارة لسلاح الجو الإسرائيلي

نائبة رئيس فنزويلا تدعو لدعم فلسطين

أخبار العالم العربي

نائبة رئيس فنزويلا تدعو لدعم فلسطين
Globallookpress Lev Radin/ZUMAPRESS.com
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دعت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، لتوحيد الجهود لدعم فلسطين في المواجهة مع إسرائيل.

وقالت رودريغيز في حديث للتلفزيون الفنزويلي، يوم الأربعاء، إن "الشعب الذي تعرض للقمع والإهانة منذ عقود، له حق في التنمية والسلام. وعلينا أن نوحد جهودنا لدعم فلسطين".

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وأكدت رودريغيز أنه منذ سنوات طويلة "لم يجد الشعب الفلسطيني مؤسسات تؤكد على حقوقه".

وطالبت "بإبداء الاحترام تجاه الدولة الفلسطينية".

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد اتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بعد قرار إسرائيل فرض حصار كامل على القطاع على إثر هجوم حركة "حماس" على الأراضي الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر.

المصدر: تاس

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