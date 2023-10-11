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السعودية.. القبض على عدد من الأشخاص بتهمة "إطلاق نار ودهس متعمد" (فيديو)

أخبار العالم العربي

السعودية.. القبض على عدد من الأشخاص بتهمة
RT / "X"
السعودية.. القبض على عدد من الأشخاص بتهمة "إطلاق نار ودهس متعمد"
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أعلنت السلطات السعودية، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص بـ"تهمة إطلاق النار والدهس المتعمد" بمحافظة الخرج، بعد ساعات من رواج مقطع فيديو وثق الحادثة.

ونقل جهاز الأمن العام عن المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض قوله "إن الأجهزة الأمنية ضبطت المتهمين كافة في الحادثة.

وأشار إلى أنها وقعت بعد خلاف سابق بينهم نتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخرين، أحدهما في حالة حرجة.

وصرح المتحدث بأنه سيتم القبض على من وثق ونشر الفيديو لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

ووثق مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة مشاجرة بالأسلحة النارية واصطدام سيارات.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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