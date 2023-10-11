السعودية.. القبض على عدد من الأشخاص بتهمة "إطلاق نار ودهس متعمد" (فيديو)

أعلنت السلطات السعودية، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص بـ"تهمة إطلاق النار والدهس المتعمد" بمحافظة الخرج، بعد ساعات من رواج مقطع فيديو وثق الحادثة.

ونقل جهاز الأمن العام عن المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض قوله "إن الأجهزة الأمنية ضبطت المتهمين كافة في الحادثة.

وأشار إلى أنها وقعت بعد خلاف سابق بينهم نتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخرين، أحدهما في حالة حرجة.

وصرح المتحدث بأنه سيتم القبض على من وثق ونشر الفيديو لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

شرطة منطقة الرياض تقبض على متهمين في حادثة إطلاق نار ودهس متعمد بمحافظة الخرج بين أشخاص إثر خلاف سابق بينهم. pic.twitter.com/WCbRYMRai3 — الأمن العام (@security_gov) October 11, 2023

ووثق مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة مشاجرة بالأسلحة النارية واصطدام سيارات.

إطلاق نار و دهس متعمد في الخرج🤯!#السعودية

pic.twitter.com/3KItWwzyPF — شامل نيوز 🇰🇼 (@shamel__news) October 11, 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية