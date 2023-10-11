"الحديث عن دور روسيا سابق لأوانه".. الكرملين يسمي أولويات التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

اعتبر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه من السابق لأوانه الحديث عن دور موسكو المحتمل في حل الصراع بين فلسطين وإسرائيل، مشيرا إلى ضرورة وقف التصعيد الحالي أولا.

وذكر بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أن روسيا تحافظ على مسافة متساوية من الطرفين، وتبقى على التواصل مع كليهما، مما يعطيها الحق في المشاركة في عملية التسوية، لكنه أضاف: "من السابق لأوانه الحديث عن دور (روسيا) في التسوية (بين إسرائيل وفلسطين)، لأن النزاع يمر بمرحلة حرب ساخنة. الوضع مثير للقلق، ومن المحتمل أن يصبح خطيرا للغاية، وله تداعيات خطيرة (بما في ذلك) على الصعيد الإنساني".

وشدد بيسكوف على ضرورة وقف أعمال الإرهابيين وتوفير احتياجات سكان غزة، وقال: "ينبغي وقف الهجمات الإرهابية ووقف الاستخدام المفرط للقوة. كما يجب ضمان الحد الأدنى من احتياجات السكان في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار محكم ويعاني من نقص في الأدوية، والأسرة في المستشفيات، وفي المستشفيات نفسها، ما يؤدي إلى مشكلة إنسانية خطرة للغاية".

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وتابع: "وبمجرد أن يتسنى الخروج من مرحلة الحرب الساخنة، تبدأ فترة البحث عن سبل التسوية السلمية. في الواقع، يستمر هذا البحث منذ عدة عقود، ونرى أنه تم ارتكاب الكثير من الأخطاء، والوضع الحالي ناجم عن الأخطاء التي ارتكبت. والأمر الأساسي الآن هو تحليل هذه الأخطاء وعدم تكرارها مستقبلا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بتين أشار في وقت سابق إلى أن التدهور الحاد الذي يشهده الشرق الأوسط حاليا مثال واضح على فشل السياسة الأمريكية في المنطقة.

المصدر: وكالات