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أوباما يدين هجوم "حماس" على إسرائيل

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أوباما يدين هجوم
Globallookpress Barack Obama/via Globallookpress.com
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دان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما هجوم حركة "حماس" على إسرائيل، مؤكدا على "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها".

وكتب أوباما في حسابه على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "على كل الأمريكيين أن يكونوا مرعوبين وغاضبين من الهجمات الإرهابية الوقحة على إسرائيل وذبح المدنيين الأبرياء".

وأضاف: "نحن نحزن لمن قتلوا ونصلي من أجل العودة الآمنة لهؤلاء الذين احتجزوا كرهائن، ونقف إلى جانب حليفتنا إسرائيل بينما تقوم بتفكيك "حماس".

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وأكد: "ومع تأييدنا لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في وجه الإرهاب، علينا أن نسعى إلى سلام عادل ومستمر للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

المصدر: RT

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