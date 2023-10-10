أوباما يدين هجوم "حماس" على إسرائيل

دان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما هجوم حركة "حماس" على إسرائيل، مؤكدا على "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها".

وكتب أوباما في حسابه على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "على كل الأمريكيين أن يكونوا مرعوبين وغاضبين من الهجمات الإرهابية الوقحة على إسرائيل وذبح المدنيين الأبرياء".

All Americans should be horrified and outraged by the brazen terrorist attacks on Israel and the slaughter of innocent civilians. We grieve for those who died, pray for the safe return of those who’ve been held hostage, and stand squarely alongside our ally, Israel, as it… — Barack Obama (@BarackObama) October 9, 2023

وأضاف: "نحن نحزن لمن قتلوا ونصلي من أجل العودة الآمنة لهؤلاء الذين احتجزوا كرهائن، ونقف إلى جانب حليفتنا إسرائيل بينما تقوم بتفكيك "حماس".

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وأكد: "ومع تأييدنا لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في وجه الإرهاب، علينا أن نسعى إلى سلام عادل ومستمر للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

المصدر: RT