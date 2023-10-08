أمريكا تعلق على قتل الإسرائيليين في مصر

أدانت السفارة الأمريكية في القاهرة بشدة الهجوم الذي وقع في الإسكندرية في وقت سابق اليوم، بعد مقتل إسرائيليين اثنين ومرشد سياحي مصري برصاص شرطي.

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وقالت السفارة الأمريكية إنه "لا يوجد أي مبرر على الإطلاق للعنف ضد المدنيين. ونحن نعمل مع نظرائنا المصريين لضمان سلامة المواطنين والزوار الأمريكيين في جميع أنحاء الجمهورية. ونقدم خالص تعازينا لأسر الضحايا".

وكان مراسلنا قد نقل عن مصدر أمني مصري اليوم الأحد، تأكيده مقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية شمال مصر.

وقال المصدر الأمني إن شرطيا أطلق النار من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي خلال تواجد الفوج الإسرائيلي السياحي في منطقة عامود الصواري، في الإسكندرية.

وقال المصدر الأمني إن "اثنين من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما وأحد المصريين وأصيب آخر بجروح، حيث تم على الفور القبض على عنصر الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج".

المصدر: RT