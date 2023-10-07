جنوب إفريقيا تدعو لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين

دعت جمهورية جنوب إفريقيا إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين، وأكدت استعدادها لتقاسم تجربتها في الوساطة بين الطرفين.

وجاء في بيان وزارة خارجية جنوب إفريقيا: "إن جنوب إفريقيا تدعو جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة لإرساء السلام بدلا من العنف، وتدعو المجتمع الدولي للوقوف بشكل فعال إلى جانب قراراته الدولية وتنظيم عملية سلام ذات مصداقية"

كما أشارت وزارة الخارجية إلى أن جنوب إفريقيا مستعدة لمشاركة تجربتها في مجال الوساطة وحل النزاعات.

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ذكرت في وقت سابق، أن عدد الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات في إسرائيل بلغ 1452 شخصا على الأقل. وكتبت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن عدد القتلى في إسرائيل تجاوز 250 قتيلا.

وتعرضت إسرائيل، صباح اليوم السبت، لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة، وقالت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي: "إن المتطرفين أطلقوا أكثر من ألفي صاروخ، وبالإضافة إلى ذلك، تسلل عشرات الإرهابيين إلى المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل، ويقوم الجيش الإسرائيلي بتطهير المناطق المأهولة بالسكان".

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، وصرحت حماس أنها أسرت أكثر من 35 عسكريا ومستوطنا إسرائيليا.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم: "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".

وأضاف نتنياهو: "صباح اليوم باكرا قامت حماس بالهجوم ضد إسرائيل، ووجهت تعليماتي بتطهير البلدات الإسرائيلية من المخربين..و أوعزت بتجنيد الاحتياط وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".

ودعا نتنياهو الإسرائيليين إلى الانصياع للتعليمات، وقال:"سننتصر في هذه الحرب".

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اجتماع طارئ مع عدد من المسؤولين، على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ضد القوات والمستوطنين الإسرائيليين.

المصدر: نوفوستي