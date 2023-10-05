حميميم: تحضيرات إرهابية لعمل استفزازي بمواد سامة لاتهام القوات الروسية في سوريا

قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، الأدميرال فاديم كوليت، إن مسلحين في منطقة خفض التصعيد بإدلب في سوريا يجهزون استفزازا جديدا ضد القوات الروسية بمواد سامة.

وأضاف كوليت أن قادة جماعات مسلحة تنشط في الجزء الجنوبي من منطقة خفض التصعيد بإدلب يقومون بالتحضير لاستفزاز جديد ضد القوات المسلحة الروسية المتواجدة في سوريا باستخدام مواد سامة، بهدف النيل من سمعتها.

ووفقا له، قام ممثلو منظمة "الخوذات البيضاء" الإنسانية الزائفة، بالتعاون مع الإرهابيين، بتسليم ست حاويات من الكلور في منطقة أريحا.

وحسب معلومات مركز المصالحة الروسي يعتزم المسلحون تمثيل العواقب الناجمة عن استخدام هذه المواد.

وفي 9 سبتمبر تم تسجيل 23 انتهاكا قامت بها الطائرات المقاتلة والمسيرة التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وكانت سببا في إشاعة أجواء خطرة كادت أن تؤدي لحدوث صدام.

المصدر: RT