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السلطات الجزائرية تباشر بتعقيم الطائرات القادمة من أوروبا ضد انتشار "بق الفراش" (فيديو)

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السلطات الجزائرية تباشر بتعقيم الطائرات القادمة من أوروبا ضد انتشار
(شركة طيران الطاسيلي)
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باشرت السلطات الجزائرية اليوم الخميس، على مستوى مطار هواري بومدين الدولي في عملية تعقيم طائرات شركة "طاسيلي" القادمة من أوروبا لمنع تفشي حشرة "بق الفراش" في الجزائر.

وقال المكلف بالاعلام على مستوى طاسيلي للطيران كريم بحار، إن "المواد المستعملة في تعقيم الطائرات تقضي على الحشرات مثل بعوض النمر، كما أن العملية لا تخص فقط البق لكن تشمل الفيروسات والحشرات".

وقد اتخذت وزارة الصحة الجزائرية عدة إجراءات إستباقية لمحاربة أي تطور وبائي أو ضرر ناجم عن الحشرات الضارة مثل "بق الفراش".

وطالبت بمراقبة صحية للطائرات والسفن ووسائل النقل البري وتطهيرها في إطار تدابير استباقية في المعابر ومنافذ الحدود لتجنب انتشار حشرة "بق الفراش" وحفاظا على الصحة العامة.

كما شددت وزارة الصحة على ضرورة التنفيذ الصارم لمحتوى مذكرتها رقم 24 المؤرخة في 03 أكتوبر 2023. مع الحرص على إطلاع المديرية العامة للوقاية و ترقية الصحة بجملة القيود التي يمكن أن تواجه في تنفيذ التوجيهات التي تضمنتها ذات المذكرة.

هذا وتشهد العاصمة الفرنسية باريس وبعض المدن الأخرى انتشار موجة غير مسبوقة من "بق الفراش" في الأماكن العامة كمترو الأنفاق والقطارات وصالات السينما، ما دفع الحكومة للتحرك وتوسيع نطاق العمل.

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المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية

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