الانفجار سيطال الجميع.. إعلامي مصري يوجه رسالة لمعارضي السيسي (فيديو)

وجه النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري، رسالة لمؤسس حزب "الكرامة والتيار الشعبي" حمدين صباحي.

وقال مصطفى بكري لحمدين صباحي إن انفجار مصر سيطال الجميع، مضيفا أن مصر تمد يدها إليه.

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وصرح مصطفى بكري بأن مصر تتعرض لمؤامرة وأن الإخوان المسلمين يلعبون الآن على المكشوف.

وأضاف مصطفى بكري: "البلد في تقدم مستمر والتنمية في كل مكان".

وتابع معلقا على تصريحات حمدين صباحي الذي قال "إن مصر إما ستفلس أو ستشهد انهيارا"، "البلد بتتصلح وتمشي أمورها.. ومصر ورئيسها سلم عليك في شهر رمضان ليقول لك إن مصر للجميع".

وأردف بالقول "إنه لا يجوز القول إن مصر ستقع وخاصة من شخص مثلك".

وأوضح أن المستفيد الوحيد هم جماعة الإخوان، مشيرا إلى أنهم يلعبون على المكشوف وأخذوا الانتخابات كستار.

وشدد الإعلامي مصطفى بكري على أن حائط الصد لأي حملات تشكيك على الدولة المصرية هو الشعب المصري، مؤكدا أن الشعب هو العنصر الوحيد القادر على مواجهة هذه الحملات التي تستهدف النيل من الدولة المصرية.

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وأضاف خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر تواجه حملة تشكيك كبيرة في كل ما يجري على أرض مصر، موضحا أن الهدف هو طمس هوية مصر وانتشار الفوضى من جديد وهدم مؤسسات الدولة بعد أن تجاوزت أصعب مراحل لها في تاريخها بفضل القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي.

وتابع أن هناك من يريد تحقيق أهدافه الشخصية عن طريق الغرب وأن يكون أداة لهدم الدولة، مشددا على أن الشعب المصري يرفض ويتصدى لكل هذه المحاولات الهدامة ولن يسمح مرة أخرى بعودة الفوضى بعد عودة الأمن والاستقرار.

وشدد على أن السيسي أنقذ مصر من حرب أهلية، موضحا أن الرئيس اتخذ قرارا في 3 يونيو غيّر مسار حياة المصريين والشعب والتاريخ.

المصدر: قناة "صدى البلد" المصرية