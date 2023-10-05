مرشح سابق لرئاسة مصر يرد على انتقاده بعد لقائه الأسد وقادة "حزب الله اللبناني"

رد حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي في مصر على انتقاد عدد من الأحزاب السياسية لمقابلته للرئيس السوري بشار الأسد وقادة "حزب الله اللبناني",

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وأكد صباحي أن: "الأحزاب السياسية محقين في انتقاداتهم لي بشأن مقابلتي للرئيس السوري بشار الأسد وحزب الله وتقدمت لهم بالتحية على انتقاداتهم لي، مشيرا إلى أنه زار سوريا الحبيبة دعمنا لشعبها ضد العدوان الأمريكي الظالم، وطالبنا الرئيس بشار الأسد بإطلاق سراح السجناء السياسيين".

وأشار مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي إلى: "التقيت بالمعارضة في سوريا وكنت في سوريا بصفتي الأمين العام للمؤتمر القومي العربي وليس تمثيلا للحركة المدنية، مؤكدا أن البعض في الحركة المدنية الديمقراطية اختلف معي بشدة وانتقدني واحترمت ذلك وقدرته، وعبرت عن ذلك في تصريحات منشورة".

واختتم تصريحاته قائلا: "من حياني على هذا الموقف قدمت الشكر له، ومن انتقدني تقدم بالشكر له أيضا، مشيرا إلى أن هذا جوهر فلسفة الحركة المدنية".

واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، شهر أغسطس الماضي، أعضاء وفد المؤتمر القومي العربي، برئاسة السياسي المصري البارز حمدين صباحي.

ووفقا للرئاسة السورية تركز اللقاء حول العروبة والفكر القومي، والانتماء والهوية، ودور الأحزاب العربية تجاه الشارع العربي في ظل التحديات المتزايدة والغزو الفكري الغربي، ودعم سوريا في مواجهة العقوبات والحصار الظالم.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية، أكد الأسد، خلال اللقاء أنه "لا يمكن الحديث عن انتماء سياسي، دون الحديث عن مفهوم الانتماء كهوية"، معتبرا أن "العمل القومي يجب أن يرتكز على المستويين الفكري والتطبيقي لأن حالة القومية العربية والانتماء موجودة شعبياً ولم تنجح كل محاولات ضربها على مدى السنوات الماضية".

المصدر: صدى البلد