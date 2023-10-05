"مصر أولى".. 5 دول عربية تتربع على عرش أكبر شركاء روسيا في إفريقيا؟

كشفت بيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية عن أكبر الشركاء لروسيا بين الدول الإفريقية في القارة السمراء، حيث جاء في المقدمة مصر والجزائر والمغرب.

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وبحسب البيانات التي نقلها موقع "فيدوموستي" عن موقع "إر بي كا" الروسي، ارتفع حجم التجارة مع الدول الإفريقية بنسبة 43.5٪ على مدى ثمانية أشهر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول القارة 15.5 مليار دولار، في الفترة من يناير - أغسطس 2023.

ووفقا للوزارة فإن الدول الخمس الإفريقية الأولى من حيث حجم التبادل التجاري مع روسيا، في الثمانية أشهر الأولى من عام 2023 هي كالتالي:

مصر الجزائر المغرب تونس ليبيا.

وفي عام 2022، وصل حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الإفريقية إلى 18 مليار دولار، كما سبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أكد في مقال رأي بعنوان "روسيا - إفريقيا" أنه: يجب توحيد القوى من أجل السلام والتقدم والمستقبل الناجح.

وفي الصيف، قال الرئيس أيضًا إن نمو حجم التجارة بين روسيا والدول الإفريقية في النصف الأول من عام 2023 بلغ 35%، وأشار أيضا إلى أن موسكو لا تزال موردا موثوقا للمواد الغذائية لإفريقيا.

وفي 26 يوليو، التقى بوتين بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وذكر أن المشاريع المشتركة بين البلدين، بما في ذلك في مجال الطاقة، تتطور وفقا للخطة المحددة.

وبحسب الزعيم الروسي، ارتفع حجم التجارة بين البلدين (مصر وروسيا) في عام 2022 بنسبة 28.8%، وفي الأشهر الخمسة من هذا العام - بنسبة 7% أخرى، مشيرا إلى أن ثلث حجم التجارة الروسية مع إفريقيا يتم مع مصر.

المصدر: فيدوموستي