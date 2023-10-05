سوريا.. هجوم بالمسيرات على حفل تخريج ضباط الكلية الحربية والجيش يصدر بيانا

أدى هجوم بمسيرات الخميس، على حفل تخريج دورة ضباط الكلية الحربية في حمص، إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وفق ما أكد بيان صادر عن قيادة الجيش السوري.

وأصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بيانا عسكريا جاء فيه: "إمعانا في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري، قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج.

إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غالياً".

ونشرت صفحات سورية عبر مواقع التواصل صورا للمسيرة التي قالت إنها استهدفت حفل تخرج الضباط.

من جهتها، قالت مراسلتنا إن وزير الدفاع السوري علي عباس ومحافظ حمص كانا حاضرين في حفل التخرج، وأن الاستهداف حصل عقب مغادرتهما.



يتبع..