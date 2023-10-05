لماذا يهاجر أطباء مصر إلى الخارج؟

قال مدرس الجراحة بطب أسوان، وعضو مجلس نقابة الأطباء المصريين إبراهيم الزيات، إن هناك عدة أسباب وراء هجرة الأطباء المصريين للخارج ومنها قلة الدخل، والتأهيل الطبي المستمر.

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وأضاف الزيات، خلال حوار تليفزيوني، أن "هناك ضرورة لتحسين حال الأطباء لكي نحيي الأمل لدى الأطباء بتحسن الأوضاع في بيئة العمل".

وأشار إلى أن "ارتفاع وتيرة هجرة الأطباء في الوقت الحالي أمر يرجع إلى أن الدول الأوروبية فتحت الباب لاستقبال شباب الأطباء خاصة فرنسا وبريطانيا وكندا، وبالتحديد بعد المأساة التي حدثت في أزمة كورونا وأدت لوجود نقص شديد في عدد الأطباء".

وأوضح أن "الدول الأوروبية توفر بيئة عمل جيدة للأطباء، ودخل جيد، وهذا ما يؤدي إلى زيادة عدد الأطباء المهاجرين إلى الخارج"، مشيرا إلى أن "نقابة الأطباء ليس لديها دور تشرعي أو تنفيذي، ولكنها تعمل على شرح مشكلة هجرة الأطباء، والبحث عن حلول".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد علق العام الماضي على هجرة الكثير من الأطباء في الفترة الأخيرة من مصر، موضحا أن الرواتب التي يحصلون عليها في مصر لا تناسبهم.

وقال الرئيس المصري: "الناس بتسبنا علشان فرصة عمل في حتة تانية علشان يعيش.. الأطباء اللي بيمشوا.. هو أنا بديله مرتب كويس ولا مش عاوز أديله مرتب كويس؟ أنا مش قادر أديله مرتب كويس".

المصدر: المصري اليوم